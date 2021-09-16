Трамп считает, что США придет конец в ближайшие три года

Бывший президент США Дональд Трам заявил, что от страны ничего не останется в ближайшие три года. Свое предположение экс-лидер высказал в эфире телеканал Newsmax, передает РИА Новости.

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По мнению Трампа, с начала президентства Джо Байдена США «покатились под откос так, как никогда раньше».

Трамп после проигрыша на президентских выборах выступает с критикой в адрес Байдена. В частности, он в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в Нью-Йорке обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в сдаче позиций страны в Афганистане.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТрамп
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