Трамп считает, что США придет конец в ближайшие три года
Бывший президент США Дональд Трам заявил, что от страны ничего не останется в ближайшие три года. Свое предположение экс-лидер высказал в эфире телеканал Newsmax, передает РИА Новости.
По мнению Трампа, с начала президентства Джо Байдена США «покатились под откос так, как никогда раньше».
Трамп после проигрыша на президентских выборах выступает с критикой в адрес Байдена. В частности, он в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в Нью-Йорке обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в сдаче позиций страны в Афганистане.
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