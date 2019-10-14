Трамп: Защищать курдов в Сирии стоит Асаду

14 октября 201923:12

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поддержку курдам в столкновениях с Турцией должен обеспечить президент Сирии Башар Асад. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

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«Пусть Сирия и Асад защищают курдов и ведут борьбу с Турцией за свою землю», - написал он.

Трамп отметил, что США, в свою очередь, сосредоточатся на своей южной границе с Мексикой, где возводится стена. По его словам, в Сирии почти на осталось американских военных.

Ранее сегодня сообщалось, что правительство Сирии направило свою армию на север страны, где идут столкновения курдов с турецкими военными.

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