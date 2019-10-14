СМИ: Первые санкции США будут нацелены на отдельные лица в Турции
СМИ сообщают, что первые санкции США против Турции будут направлены против отдельных лиц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Отмечается, что санкции станут ответом на атаку Турцией сирийских курдов, которые выступали союзниками Соединенных штатов. Как пишет агентство, санкции будут введены в ближайшее время после одобрения Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось, что Трамп одобрил Минфину введение санкций против Турции за нарушения в Сирии.
Напомним, Турция начала операцию на севере Сирии 9 октября. Ее целью была названа борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.
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