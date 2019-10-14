СМИ: Первые санкции США будут нацелены на отдельные лица в Турции

СМИ сообщают, что первые санкции США против Турции будут направлены против отдельных лиц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что санкции станут ответом на атаку Турцией сирийских курдов, которые выступали союзниками Соединенных штатов. Как пишет агентство, санкции будут введены в ближайшее время после одобрения Дональдом Трампом.