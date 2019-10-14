Армия правительства Сирии вошла в Манбидж

По данным издания, армия вошла в город Манбидж (провинция Алеппо). Ранее сообщалось о начале атаки турков на Манбидж.

Отмечается, что правительственные силы намерены отразить атаки турков и обеспечить безопасность территории.

Тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН заявил, что ни одна страна не заинтересована в решении курдской проблемы, в связи с чем предположил, что действующий конфликт в Сирии снова закончится не в их пользу.

