Армия правительства Сирии вошла в Манбидж
Правительство Сирии направило свою армию на север страны, где идут столкновения курдов с турецкими военными. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, армия вошла в город Манбидж (провинция Алеппо). Ранее сообщалось о начале атаки турков на Манбидж.
Отмечается, что правительственные силы намерены отразить атаки турков и обеспечить безопасность территории.
Тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН заявил, что ни одна страна не заинтересована в решении курдской проблемы, в связи с чем предположил, что действующий конфликт в Сирии снова закончится не в их пользу.
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