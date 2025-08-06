Трамп ввел против Индии дополнительную пошлину в 25 процентов
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на импорт из Индии вводится дополнительная пошлина в размере 25%. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В сообщении говорится, что причиной ввода пошлин стали продолжающиеся закупки Индией российской нефти. Отмечается, что аналогичные меры могут быть приняты в отношении других стран, «которые напрямую или косвенно импортируют нефть из РФ».
«Президент Трамп ясно дал понять, что Россия не столкнется с подобными действиями, если «заключит соглашение» по Украине», - заключили в Белом доме.
Ранее экономист Юрий Горохов заявил, что давление со стороны США вряд ли заставят Индию радикально изменить свою позицию по российскому вопросу, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru