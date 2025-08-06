Трамп ввел против Индии дополнительную пошлину в 25 процентов

В сообщении говорится, что причиной ввода пошлин стали продолжающиеся закупки Индией российской нефти. Отмечается, что аналогичные меры могут быть приняты в отношении других стран, «которые напрямую или косвенно импортируют нефть из РФ».

«Президент Трамп ясно дал понять, что Россия не столкнется с подобными действиями, если «заключит соглашение» по Украине», - заключили в Белом доме.

Ранее экономист Юрий Горохов заявил, что давление со стороны США вряд ли заставят Индию радикально изменить свою позицию по российскому вопросу, сообщает «Свободная пресса».