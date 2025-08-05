Трамп пообещал за сутки повысить пошлины для Индии из-за закупок нефти из РФ

Пошлины США в отношении Индии будут «очень существенно повышены» в течение следующих 24 часов. Об этом в интервью телеканалу CNBS заявил американский президент Дональд Трамп.

Песков назвал незаконными угрозы другим странам запретить торговать с Россией

Он пояснил, что намерен принять данное решение из-за того, что Индия покупает российскую нефть, тем самым «подпитывая военную машину».

«И если они собираются это делать и далее, то я не буду доволен», - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что Индия — «не очень хороший торговый партнёр».

Ранее журналист The Guardian Адам Гэббатт заявил, что отдельные выступления Трампа ставят под сомнение его умственные способности, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Торговые ПошлиныИндияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры