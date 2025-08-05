Трамп пообещал за сутки повысить пошлины для Индии из-за закупок нефти из РФ
Пошлины США в отношении Индии будут «очень существенно повышены» в течение следующих 24 часов. Об этом в интервью телеканалу CNBS заявил американский президент Дональд Трамп.
Он пояснил, что намерен принять данное решение из-за того, что Индия покупает российскую нефть, тем самым «подпитывая военную машину».
«И если они собираются это делать и далее, то я не буду доволен», - подчеркнул Трамп.
Глава Белого дома также добавил, что Индия — «не очень хороший торговый партнёр».
Ранее журналист The Guardian Адам Гэббатт заявил, что отдельные выступления Трампа ставят под сомнение его умственные способности, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru