Трамп пообещал за сутки повысить пошлины для Индии из-за закупок нефти из РФ

Он пояснил, что намерен принять данное решение из-за того, что Индия покупает российскую нефть, тем самым «подпитывая военную машину».

«И если они собираются это делать и далее, то я не буду доволен», - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что Индия — «не очень хороший торговый партнёр».

Ранее журналист The Guardian Адам Гэббатт заявил, что отдельные выступления Трампа ставят под сомнение его умственные способности, сообщает «Свободная пресса».

