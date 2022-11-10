Байден назвал смешными беседы об импичменте

«Думаю, американская общественность хочет, чтобы мы двигались дальше и добивались результата. Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили и бывший президент говорил: "сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия», - сказал лидер США.

После победы Республиканской партии на выборах в Конгресс, у США снизится желание «одержать победу» на Украине, также Америка начнет сдержано относиться к поставкам вооружения Киеву, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с НСН.

