Байден назвал смешными беседы об импичменте
Американский президент Джо Байден считает смешными разговоры о возможности объявить ему импичмент, сообщил он журналистам.
«Думаю, американская общественность хочет, чтобы мы двигались дальше и добивались результата. Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили и бывший президент говорил: "сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия», - сказал лидер США.
После победы Республиканской партии на выборах в Конгресс, у США снизится желание «одержать победу» на Украине, также Америка начнет сдержано относиться к поставкам вооружения Киеву, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с НСН.
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