Пелоси мечтает о выдвижении Байдена на второй президентский срок

«Я считаю, что да... Он был отличным президентом, и у него замечательный список достижений, с которым можно баллотироваться», - ответила Пелоси в интервью телеканалу ABC.

Спикер палаты представителей США напомнила, что Байден создан 10 миллионов рабочих мест, боролся с пандемией коронавируса и готов преодолевать климатический кризис.

Трампа Пелоси считает не «силой во имя добра».

«Он не был силой во имя добра. Я не думаю, что его выдвижение - это сила добра для нашей страны. Но это республиканцам решать, кого они выберут (в кандидаты от партии)», - цитирует американского политика РИА Новости.

Ранее «The Daily Beast» со ссылкой на источник в окружении Трампа написала, что экс-президент США Дональд Трамп 15 ноября официально объявит о намерении баллотироваться на пост главы Белого дома.

