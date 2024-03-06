Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в победе Трампа на выборах в США

Комментируя успехи политика на первичных выборах среди республиканцев, он отметил, что когда тот возглавлял американскую администрацию «отношения между США и Венгрией были лучшими за всю историю».

«Будепешт хотел бы вновь иметь хорошие политические отношения с Вашингтоном... Пусть это произойдет благодаря избранию Дональда Трампа», - подчеркнул Сийярто.

Ранее соперник Трампа по президентской гонке Никки Хейли заявила, что он наделяет российского лидера Владимира Путина полномочиями на атаки Москвы в отношении НАТО своими одобрительными заявлениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

