Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в победе Трампа на выборах в США
Власти Венгрии заинтересованы в победе экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Комментируя успехи политика на первичных выборах среди республиканцев, он отметил, что когда тот возглавлял американскую администрацию «отношения между США и Венгрией были лучшими за всю историю».
«Будепешт хотел бы вновь иметь хорошие политические отношения с Вашингтоном... Пусть это произойдет благодаря избранию Дональда Трампа», - подчеркнул Сийярто.
Ранее соперник Трампа по президентской гонке Никки Хейли заявила, что он наделяет российского лидера Владимира Путина полномочиями на атаки Москвы в отношении НАТО своими одобрительными заявлениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Систему онлайн-голосования Москвы подготовили к нагрузкам на выборах президента
- Кэмерон Диас получила приглашение сняться в черной комедии
- Опрос: Йога стала самым популярным спортом у женщин
- Голикова призвала россиянок рожать первого ребенка до 24 лет
- Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в победе Трампа на выборах в США
- Минобороны подтвердило уничтожение третьего танка Abrams в зоне СВО
- В Госдуму внесен проект об освобождении от уголовного наказания контрактников
- Песков заявил о любви в России к немцам и Германии
- Парусный турнир Tenzor International Cup пройдет с июня по ноябрь 2024 года
- Беспилотник «Партизан» будет перевозить грузы «Почты России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru