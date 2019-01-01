Трамп встретился с Елизаветой II. Видео
В Букингемском дворце прошла встреча королевы Великобритании Елизаветы II и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. На территорию королевских владений он прибыл на частном вертолете, сообщает RT со ссылкой на телеканал Sky News
President Donald Trump and Melania join the Queen, Prince Charles and the Duchess of Cornwall as they stand of the UK National Anthem. #USStateVisit #TrumpUKVisit #GodSavetheQueen pic.twitter.com/U1P7HxBb2o— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) 3 июня 2019 г.
Известно, что президент Трамп и его супруга Меланья были встречены на лужайке у дворца принцем Уэльским Чарльзом с супругой Камиллой. Королева Елизаветы II встретила американского лидера у входа во дворец, пишет РИА ФАН.
Сообщается, что программой встречи запланированы чаепитие, а также торжественный ужин. Он состоится вечером в Букингемском дворце.
Ранее НСН писала, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 50 миллиардов долларов за Brexit.
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