Политика

Трамп встретился с Елизаветой II. Видео

3 июня17:23

В Букингемском дворце прошла встреча королевы Великобритании Елизаветы II и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. На территорию королевских владений он прибыл на частном вертолете, сообщает RT со ссылкой на телеканал Sky News

Известно, что президент Трамп и его супруга Меланья были встречены на лужайке у дворца принцем Уэльским Чарльзом с супругой Камиллой. Королева Елизаветы II встретила американского лидера у входа во дворец, пишет РИА ФАН.

Игра в престол: Названы шансы сына принца Гарри занять трон

Сообщается, что программой встречи запланированы чаепитие, а также торжественный ужин. Он состоится вечером в Букингемском дворце.

Ранее НСН писала, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 50 миллиардов долларов за Brexit.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: wikimedia.org/Diliff
ТЕГИ:Дональд ТрампЕлизавета IiВеликобритания