Игра в престол: Названы шансы сына принца Гарри занять трон
Специалист Института Европы в эфире НСН оценила вероятность получения престола седьмым по счету наследником британской короны.
Шансы новорожденного ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри взойти на престол эксперты называют крайне незначительными. Сейчас он седьмой в очереди. Между тем, эксперт по истории монаршей семьи доктор Джонатан Спэнглер сравнил младенца, рожденного бывшей американской актрисой, с нынешней английской королевой Елизаветой II. При рождении она также была седьмой в очереди на престол, сообщает Daily Mail. Причем появилась на свет она в семье второго по старшинству сына, и никто не рассматривал ее в качестве претендентки на трон. По мнению историка, мальчик Гарри и Меган Маркл сможет возглавить престол лишь в случае «династического переворота».
Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в эфире НСН подтвердила, что шансы ребенка принца Гарри примерить корону невелики.
«Есть принц Чарльз, принц Уильям, у которого трое детей. Именно поэтому принц Гарри мог так легко позволить себе жениться на разведенной американке. По британскому законодательству Гарри в принципе теряет право на престол. В любом случае рождение ребенка — это очень хорошо», — отметила она.
6 мая у 34-летнего принца Гарри и 38-летней Меган Маркл родился мальчик. Молодой отец сообщил, что сын родился здоровым, он чувствует себя «отлично», как и его мать. Имя новорожденному пока не придумали, продемонстрировать его всему миру пообещали через два дня.
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