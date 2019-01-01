Игра в престол: Названы шансы сына принца Гарри занять трон

Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в эфире НСН подтвердила, что шансы ребенка принца Гарри примерить корону невелики.

«Есть принц Чарльз, принц Уильям, у которого трое детей. Именно поэтому принц Гарри мог так легко позволить себе жениться на разведенной американке. По британскому законодательству Гарри в принципе теряет право на престол. В любом случае рождение ребенка — это очень хорошо», — отметила она.

6 мая у 34-летнего принца Гарри и 38-летней Меган Маркл родился мальчик. Молодой отец сообщил, что сын родился здоровым, он чувствует себя «отлично», как и его мать. Имя новорожденному пока не придумали, продемонстрировать его всему миру пообещали через два дня.

