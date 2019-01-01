Трамп посоветовал Британии не платить ЕС за Brexit
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 50 миллиардов долларов за Brexit. Об этом он сообщил в интервью Sunday Times.
Трамп сообщил, что Британии нужно выходить из Евросоюза без сделки, если Брюссель откажется от условий Лондона. Он тaкже призвaл отпрaвить нa переговоры лидерa партии Brexit Найджела Фараджа. «Я бы не платил», — заявил американский лидер.
Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире НСН рассказала, почему Брюссель во второй раз согласился перенести дату Brexit: с 12 апреля на 31 октября.
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