Трамп посоветовал Британии не платить ЕС за Brexit

Трамп сообщил, что Британии нужно выходить из Евросоюза без сделки, если Брюссель откажется от условий Лондона. Он тaкже призвaл отпрaвить нa переговоры лидерa партии Brexit Найджела Фараджа. «Я бы не платил», — заявил американский лидер.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире НСН рассказала, почему Брюссель во второй раз согласился перенести дату Brexit: с 12 апреля на 31 октября.

