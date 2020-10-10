Трамп возобновит предвыборные митинги 12 октября
Президент США Дональд Трамп, перенесший заражение коронавирусом, возобновит свои предвыборные митинги 12 октября. Об этом сообщает ТАСС.
Первое выступление действующего президента США состоится в городе Сэнфорд в штате Флорида в ближайший понедельник.
В минувшую пятницу Трамп на своей странице в Twitter рассказал, что заразился COVID-19. Вместе с ним заболела и первая леди государства Мелания Трамп. Супруги лечились в медицинском центре имени Уолтера Рида в городе Бетесд. Уже в понедельник, 5 октября, президент был выписан из клиники. Врач Шон Конли, лечивший Трампа, заявил, что состояние американского лидера стабилизировалось, что позволяет ему покинуть медучреждение. Ранее НСН писала, что лечащий врач президента заявил об обнаружении в организме Трампа антител к коронавирусу.
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