Названы возможные причины отказа Трампа от дебатов

Отказ президента США Дональда Трампа участвовать в виртуальных дебатах с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом 15 октября объясняется либо желанием скрыть тяжелые последствия заболевания коронавирусом, либо стратегическим ходом, пишет РИА Новости со ссылкой на доцента политологии Университета Западного Миссури Мелинду Ковач.

«Больше всего от отмены выиграет штаб Трампа, если на самом деле президент Трамп серьезно болен из-за COVID, что мы можем понять из той малой информации, которая у нас есть, потому что это будет способ скрыть серьезность его болезни, если она действительно серьезна», – рассказала политолог.

В то же время Ковач отметила, что своим отказом Трамп может лишить Байдена поддержки избирателей, которую он получил в первом раунде дебатов, поскольку все опросы показали лидерство кандидата от Демократической партии в последней дискуссии.

Эксперт предположила, что кандидаты в президенты США будут критиковать друг друга за срыв дебатов. Так, штаб действующего президента будет утверждать, что Байден не может выступать в напористом стиле. В свою очередь, штаб Байдена, по ее мнению, будет доказывать, что Трамп отказывается от виртуального формата, потому что не сможет перебивать и оскорблять своего оппонента.

Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченное на 15 октября мероприятие пройдет в виртуальном формате. Данные меры приняли, чтобы обезопасить участников. Трамп заявил, что не будет принимать участие в онлайн-дебатах, его штаб сообщил, что вместо этого президент намерен провести митинг.

