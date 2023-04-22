Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине после победы на президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах главы государства в 2024 году разрешить конфликт на Украине. Об этом политик заявил, выступая перед сторонниками во Флориде.

Трамп считает, что власти США спровоцировали украинский конфликт

«Нам нужно будет привести в порядок наши города и сделать много всего, даже еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете», — цитирует Трампа РИА Новости.

Экс-президент пообещал, что урегулирует «чудовищный» конфликт между Россией и Украиной «вскоре после того, как мы выиграем выборы».

Ранее Трамп заявил, что разрешит украинский кризис «за 24 часа», побеседовав с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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