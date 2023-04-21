Трамп считает, что власти США спровоцировали украинский конфликт

По его словам, уход из Афганистана стал самым «позорным моментом в истории нашей страны». Как считает политик, когда лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин увидели «некомпетентность» Вашингтона и «что мы не знаем, что делаем», «это подстегнуло идти и действовать на Украине».

Как отметил Трамп, во время его президентства конфликт на Украине не был бы возможен, как и риск военных действий Пекина в отношении Тайваня.

Ранее бывший президент США назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

