Трамп считает, что власти США спровоцировали украинский конфликт
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время выступление на канале Full Send Podcast в YouTube упрекнул администрацию США в выводе войск из Афганистана, увидев в этом связь с решением России начать специальную военную операцию.
По его словам, уход из Афганистана стал самым «позорным моментом в истории нашей страны». Как считает политик, когда лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин увидели «некомпетентность» Вашингтона и «что мы не знаем, что делаем», «это подстегнуло идти и действовать на Украине».
Как отметил Трамп, во время его президентства конфликт на Украине не был бы возможен, как и риск военных действий Пекина в отношении Тайваня.
Ранее бывший президент США назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru