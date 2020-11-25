Трамп вновь отказался признать победу Байдена на президентских выборах в США

Трамп заявил, что выборы были "мошенническими". Он также публично заявил о "проигрыше" своего соперника и Демократической партии в целом.

Это уже не первый случай публичного отказа Трампа от официального признания своего поражения на президентских выборах в США, прошедших 3 ноября 2020 года. Несмотря на это, администрация президента уже начала передачу власти штабу Байдена.

Ранее в эфире НСН эксперты высказали мнение о том, почему Трамп отказывается признавать победу Байдена.

