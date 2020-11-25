Трамп вновь отказался признать победу Байдена на президентских выборах в США
Действующий президент США Дональд Трамп публично отказался признать победу кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена на президентских выборах, назвав поведение демократов "махинациями". Об этом сообщает ТАСС.
Трамп заявил, что выборы были "мошенническими". Он также публично заявил о "проигрыше" своего соперника и Демократической партии в целом.
Это уже не первый случай публичного отказа Трампа от официального признания своего поражения на президентских выборах в США, прошедших 3 ноября 2020 года. Несмотря на это, администрация президента уже начала передачу власти штабу Байдена.
Ранее в эфире НСН эксперты высказали мнение о том, почему Трамп отказывается признавать победу Байдена.
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