Трамп вновь отказался признать победу Байдена на президентских выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп публично отказался признать победу кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена на президентских выборах, назвав поведение демократов "махинациями". Об этом сообщает ТАСС.

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Трамп заявил, что выборы были "мошенническими". Он также публично заявил о "проигрыше" своего соперника и Демократической партии в целом.

Это уже не первый случай публичного отказа Трампа от официального признания своего поражения на президентских выборах в США, прошедших 3 ноября 2020 года. Несмотря на это, администрация президента уже начала передачу власти штабу Байдена.

Ранее в эфире НСН эксперты высказали мнение о том, почему Трамп отказывается признавать победу Байдена.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДемократическая Партия СШАДжо БайденДональд Трамп
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