Устал, но не уходит? Трамп начал передачу власти с оговоркой

45-й президент США распорядился начать передачу власти Джо Байдену, хотя считает выборы самыми коррумпированными в истории. При этом политолог Олевич и журналист Познер заявили в интервью НСН, что сомневаться в победе Байдена не приходится.

Президент США Дональд Трамп поручил главе управления общих служб администрации Эмили Мерфи начать процесс передачи власти в стране Джо Байдену.

Но это только со стороны может показаться, что Трамп согласен с результатами выборов и признает победу своего соперника. Сам политик назвал «прошедшие выборы самыми коррумпированными в американской истории». Трамп подчеркнул, что не признаёт их результаты и продолжит оспаривать итоги в суде.

Меж тем в соцсетях появляются фото политика, играющего в гольф. Трампа застают за этим занятием уже в шестой раз с того момента, как СМИ объявили о его поражении на президентских выборах, отмечает Reuters. Как говорят, в конце минувшей недели Трамп отправился играть в гольф прямо с виртуального саммита G20, посвященного вопросам пандемии коронавируса. Политик поучаствовал лишь во вступительной части. Пользователи соцсетей предположили, что Трампу просто надоели официальные мероприятия.

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в эфире НСН заявил, Трамп пытается показать избирателем, что нечестные конкуренты украли у него победу.

«Попытки Дональда Трампа обеспечить пересмотр результатов президентских выборов бесперспективны. Верховный суд США отказывается принимать к рассмотрению иски по вопросам, связанным с проведением выборов 3 ноября, так как считает прошедшие выборы легитимными и состоявшимися. Различные попытки представителей администрации Трампа продолжить борьбу, изменив исход голосования, в первую очередь нацелены на придание Дональду Трампу ореола непобедимого кандидата. Трамп хочет уйти с поста президента с имиджем кандидата, который на самом деле победил, но у которого противники украли победу. Он хотел бы использовать этот имидж для поддержания популярности среди своего ядерного электората, ведь Трамп как бизнесмен задумывается о своем будущем после президентства», - считает Олевич.

Журналист Владимир Познер заявил в интервью НСН, что не сомневается в победе Джо Байдена.

«Не победив в Пенсильвании, Трамп не может рассчитывать на победу. Поэтому именно вокруг этих 20 голосов выборщиков идет разговор. Все остальное сейчас значения вообще не имеет. Я ни на одну секунду не сомневаюсь, что победил Байден. И вообще никто не сомневается. Сейчас такая игра "вокруг да около" делается, чтобы закрепить свое положение (имеется в виду Трамп. - прим. НСН) в качестве лидера республиканской партии. Никаких шансов на то, чтобы отменили результаты выборов, нет даже в самом дурном сне», - заявил он.

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Президент Владимир Путин заявил, что необходимо дождаться завершения всех формальных процедур и только после того направлять официальные поздравления.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал НСН, что процедура будет соблюдена и это лишь вопрос времени.

«У американцев очень сложная система подсчета голосов. Все европейцы встали на лапки и стали поздравлять Байдена со всех сторон. Это не очень правильно. Есть официальный орган, который объявляет о победе того или иного кандидата. Мы пока видим то, что объявила американская пресса. Как только официальный орган США объявит, так и будет поздравление. Как правило, поздравления идут в течение одного-двух дней. Бывает письменное, бывает - устное. Всё зависит от занятости. Все звонки обговариваются заблаговременно, для этого и нужен протокол», - пояснил собеседник НСН.

С американцами Дональд Трамп пока предпочитает общаться с помощью постов в соцсетях. В последний раз он выступал на публике 20 ноября, тогда он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Сегодня, за два дня до национального праздника - Дня благодарения, Дональд Трамп проведет шуточную церемонию. По традиции президенты США «милуют» двух птиц каждый год. Запеченная в духовке индейка - традиционное блюдо на День благодарения.

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп
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