Устал, но не уходит? Трамп начал передачу власти с оговоркой
45-й президент США распорядился начать передачу власти Джо Байдену, хотя считает выборы самыми коррумпированными в истории. При этом политолог Олевич и журналист Познер заявили в интервью НСН, что сомневаться в победе Байдена не приходится.
Президент США Дональд Трамп поручил главе управления общих служб администрации Эмили Мерфи начать процесс передачи власти в стране Джо Байдену.
Но это только со стороны может показаться, что Трамп согласен с результатами выборов и признает победу своего соперника. Сам политик назвал «прошедшие выборы самыми коррумпированными в американской истории». Трамп подчеркнул, что не признаёт их результаты и продолжит оспаривать итоги в суде.
Меж тем в соцсетях появляются фото политика, играющего в гольф. Трампа застают за этим занятием уже в шестой раз с того момента, как СМИ объявили о его поражении на президентских выборах, отмечает Reuters. Как говорят, в конце минувшей недели Трамп отправился играть в гольф прямо с виртуального саммита G20, посвященного вопросам пандемии коронавируса. Политик поучаствовал лишь во вступительной части. Пользователи соцсетей предположили, что Трампу просто надоели официальные мероприятия.
Trump decided to skip the G20 pandemic preparedness meeting this weekend to play golf instead.— Complex (@Complex) November 23, 2020
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Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в эфире НСН заявил, Трамп пытается показать избирателем, что нечестные конкуренты украли у него победу.
«Попытки Дональда Трампа обеспечить пересмотр результатов президентских выборов бесперспективны. Верховный суд США отказывается принимать к рассмотрению иски по вопросам, связанным с проведением выборов 3 ноября, так как считает прошедшие выборы легитимными и состоявшимися. Различные попытки представителей администрации Трампа продолжить борьбу, изменив исход голосования, в первую очередь нацелены на придание Дональду Трампу ореола непобедимого кандидата. Трамп хочет уйти с поста президента с имиджем кандидата, который на самом деле победил, но у которого противники украли победу. Он хотел бы использовать этот имидж для поддержания популярности среди своего ядерного электората, ведь Трамп как бизнесмен задумывается о своем будущем после президентства», - считает Олевич.
Журналист Владимир Познер заявил в интервью НСН, что не сомневается в победе Джо Байдена.
«Не победив в Пенсильвании, Трамп не может рассчитывать на победу. Поэтому именно вокруг этих 20 голосов выборщиков идет разговор. Все остальное сейчас значения вообще не имеет. Я ни на одну секунду не сомневаюсь, что победил Байден. И вообще никто не сомневается. Сейчас такая игра "вокруг да около" делается, чтобы закрепить свое положение (имеется в виду Трамп. - прим. НСН) в качестве лидера республиканской партии. Никаких шансов на то, чтобы отменили результаты выборов, нет даже в самом дурном сне», - заявил он.
Президент Владимир Путин заявил, что необходимо дождаться завершения всех формальных процедур и только после того направлять официальные поздравления.
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал НСН, что процедура будет соблюдена и это лишь вопрос времени.
«У американцев очень сложная система подсчета голосов. Все европейцы встали на лапки и стали поздравлять Байдена со всех сторон. Это не очень правильно. Есть официальный орган, который объявляет о победе того или иного кандидата. Мы пока видим то, что объявила американская пресса. Как только официальный орган США объявит, так и будет поздравление. Как правило, поздравления идут в течение одного-двух дней. Бывает письменное, бывает - устное. Всё зависит от занятости. Все звонки обговариваются заблаговременно, для этого и нужен протокол», - пояснил собеседник НСН.
С американцами Дональд Трамп пока предпочитает общаться с помощью постов в соцсетях. В последний раз он выступал на публике 20 ноября, тогда он отказался отвечать на вопросы журналистов.
Сегодня, за два дня до национального праздника - Дня благодарения, Дональд Трамп проведет шуточную церемонию. По традиции президенты США «милуют» двух птиц каждый год. Запеченная в духовке индейка - традиционное блюдо на День благодарения.
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