Устал, но не уходит? Трамп начал передачу власти с оговоркой

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в эфире НСН заявил, Трамп пытается показать избирателем, что нечестные конкуренты украли у него победу.

«Попытки Дональда Трампа обеспечить пересмотр результатов президентских выборов бесперспективны. Верховный суд США отказывается принимать к рассмотрению иски по вопросам, связанным с проведением выборов 3 ноября, так как считает прошедшие выборы легитимными и состоявшимися. Различные попытки представителей администрации Трампа продолжить борьбу, изменив исход голосования, в первую очередь нацелены на придание Дональду Трампу ореола непобедимого кандидата. Трамп хочет уйти с поста президента с имиджем кандидата, который на самом деле победил, но у которого противники украли победу. Он хотел бы использовать этот имидж для поддержания популярности среди своего ядерного электората, ведь Трамп как бизнесмен задумывается о своем будущем после президентства», - считает Олевич.

Журналист Владимир Познер заявил в интервью НСН, что не сомневается в победе Джо Байдена.

«Не победив в Пенсильвании, Трамп не может рассчитывать на победу. Поэтому именно вокруг этих 20 голосов выборщиков идет разговор. Все остальное сейчас значения вообще не имеет. Я ни на одну секунду не сомневаюсь, что победил Байден. И вообще никто не сомневается. Сейчас такая игра "вокруг да около" делается, чтобы закрепить свое положение (имеется в виду Трамп. - прим. НСН) в качестве лидера республиканской партии. Никаких шансов на то, чтобы отменили результаты выборов, нет даже в самом дурном сне», - заявил он.