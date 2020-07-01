Трамп утвердил план вывода военных из Германии

Президент США Дональд Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысяч американских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

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В военном ведомстве США, в частности, заявили, что передислокация военных усилит «сдерживание России».

Ранее сообщалось, что часть американских военных отправится домой, часть, как заявлял Трамп, «в другие места», в частности, в Польшу.

Напомним, причиной решения о выводе военных США из Германии Трамп назвал недостаточное выделение Германией финансов на оборону. По словам Трампа, Германия должна выделять 2% ВВП, а выделяет 1%.

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ФОТО: РИА Новости
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