Трамп утвердил план вывода военных из Германии

В военном ведомстве США, в частности, заявили, что передислокация военных усилит «сдерживание России».

Ранее сообщалось, что часть американских военных отправится домой, часть, как заявлял Трамп, «в другие места», в частности, в Польшу.

Напомним, причиной решения о выводе военных США из Германии Трамп назвал недостаточное выделение Германией финансов на оборону. По словам Трампа, Германия должна выделять 2% ВВП, а выделяет 1%.

