Трамп утвердил план вывода военных из Германии
Президент США Дональд Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысяч американских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
В военном ведомстве США, в частности, заявили, что передислокация военных усилит «сдерживание России».
Ранее сообщалось, что часть американских военных отправится домой, часть, как заявлял Трамп, «в другие места», в частности, в Польшу.
Напомним, причиной решения о выводе военных США из Германии Трамп назвал недостаточное выделение Германией финансов на оборону. По словам Трампа, Германия должна выделять 2% ВВП, а выделяет 1%.
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