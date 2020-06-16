Трамп заявил о сокращении числа американских военных в Германии

Отмечается, что Трамп намерен оставить в ФРГ около 25 тысяч военных. По данным издания, открытые данные говорят о присутствии сегодня в Германии 34,5 тыс. военнослужащих США.

Уточняется, причиной такого решения президента послужило недостаточное выделение Германией финансов на оборону. Таким образом, по словам Трампа, ФРГ «подводит НАТО», пишет агентство.

Как заявил Трамп, Германия должна выделять 2% ВВП, а выделяет 1%, пишет "МИР 24". Между тем, в случае увеличения бюджета на оборону Германией, Трамп намерен вернуть военных в ФРГ.



