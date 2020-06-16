Трамп заявил о сокращении числа американских военных в Германии
Президент США Дональд Трамп объявил о решении сократить численность американских военных на территории Германии. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что Трамп намерен оставить в ФРГ около 25 тысяч военных. По данным издания, открытые данные говорят о присутствии сегодня в Германии 34,5 тыс. военнослужащих США.
Уточняется, причиной такого решения президента послужило недостаточное выделение Германией финансов на оборону. Таким образом, по словам Трампа, ФРГ «подводит НАТО», пишет агентство.
Как заявил Трамп, Германия должна выделять 2% ВВП, а выделяет 1%, пишет "МИР 24". Между тем, в случае увеличения бюджета на оборону Германией, Трамп намерен вернуть военных в ФРГ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
537 тыс.+8 246 / сут.
Умерли
7 091+143 / сут.
Выздоровели
285 тыс.+4 489 / сут.
- Захарова отреагировала на сериал BBС об отравлении Скрипалей
- В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
- В «Современнике», впервые комментируя ДТП с Ефремовым, призвали людей к милосердию
- Хуснуллин заявил о необходимости повышения суммы кредита по льготной ипотеке
- Польша с ограничениями открыла границу с Калининградской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru