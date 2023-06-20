Трамп: У меня крепкие отношения с Путиным

При этом экс-глава государства признался, что давно не разговаривал с российским лидером.

«Но у меня очень крепкие отношения с Путиным», — отметил Трамп.

Бывший президент высказал мнение, что Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине, если бы он оставался главой Соединенных Штатов. Кроме того, Трамп вновь повторил, что смог бы достичь соглашения между Россией и Украиной за 24 часа.

Ранее Трамп назвал действующего лидера США Джо Байдена самым коррумпированным президентом в истории страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

