Трамп: У меня крепкие отношения с Путиным
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него «очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.
При этом экс-глава государства признался, что давно не разговаривал с российским лидером.
«Но у меня очень крепкие отношения с Путиным», — отметил Трамп.
Бывший президент высказал мнение, что Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине, если бы он оставался главой Соединенных Штатов. Кроме того, Трамп вновь повторил, что смог бы достичь соглашения между Россией и Украиной за 24 часа.
Ранее Трамп назвал действующего лидера США Джо Байдена самым коррумпированным президентом в истории страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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