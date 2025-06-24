Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии

По его словам, оно по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

Глава государства указал, что первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов. Трамп поблагодарил Израиль и Иран за стойкость, мужество и интеллект.

Ранее CNN сообщил, что Иран пока не получал предложений о прекращении огня и намерен бороться до достижения долгосрочного мира.

