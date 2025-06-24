Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии
24 июня 202502:01
Американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.
По его словам, оно по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».
Глава государства указал, что первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов. Трамп поблагодарил Израиль и Иран за стойкость, мужество и интеллект.
Ранее CNN сообщил, что Иран пока не получал предложений о прекращении огня и намерен бороться до достижения долгосрочного мира.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии
- СМИ: Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями
- СМИ: Удары Ирана по авиабазе США в Катаре играют на руку Израилю
- У берегов Франции нашли затонувший при загадочных обстоятельствах корабль
- Трамп считает слабым ответ Ирана на удары США
- СМИ: Трамп не желает активизировать военные действия на Ближнем Востоке
- Мосгорсуд 1 июля вынесет Тимуру Иванову приговор по делу о растрате
- В Госдуме исключили запрет бань на землях огородничества и личного хозяйства
- Депутат назвал бессмысленным увеличение новогодних каникулы во время СВО
- Водителям объяснили, почему кондиционер в машине перестает охлаждать
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru