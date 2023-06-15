«Никто ему не позволит»: Трамп не сможет завершить конфликт на Украине
Чем сильнее демократы выступают против Трампа, тем больше простые американцы укореняются в своем желании голосовать за него, сказал НСН Константин Блохин.
Действующий президент Джо Байден вряд ли пойдет на второй срок, ему помешает это сделать преклонный возраст. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее опрос Economist и YouGov показал, что лишь 38% американских избирателей считают Байдена честным и заслуживающим доверия политиком. При этом у экс-лидера США Дональда Трампа этот показатель еще ниже — только 30%. Блохин назвал главный фактор, который помешает Байдену одержать победу на выборах.
«Главное ограничение для будущего президентства Байдена — не соцопросы, а его возраст. Как бы Байдена ни хотели оставить в качестве президента США, он вряд ли сможет пойти на второй срок. Всем понятно, что это президент одного срока. Его заявления, поведение, действия — это уже мемы. Он настолько становится объектом насмешек, что дальше некуда», — сказал Блохин.
При этом собеседник НСН заявил, что Трамп сегодня — самый популярный кандидат от Республиканской партии США.
«За него готовы отдать свои голоса больше 60% республиканцев. Главный конкурент Трампа — Десантис — набирает лишь 20%, втрое меньше. Трамп — самый харизматичный республиканец, демократы также воспринимают его как главного противника. Соцопросы — не показатель: своими словами и поступками он может резко поднять или снизить свой рейтинг. Отмечу: чем сильнее против Трампа выступают демократы, тем больше простые американцы понимают, что голосовать нужно за Трампа, тем он популярнее. И Трамп, и все остальные это чувствуют», — отметил эксперт.
Вместе с тем Блохин усомнился, что Трамп в состоянии завершить конфликт на Украине.
«Сначала ему нужно прийти к власти и попытаться реализовать тот же самый курс. Его предыдущая попытка сделать это была заблокирована всем американским истеблишментом. Украина для Трампа — обуза, проблема, у него слишком много неприятностей связано с этой страной: его друг, бывший председатель его предвыборного штаба Пол Манафорт был осужден за коррупцию на Украине, попытался Трамп поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским — чуть под второй импичмент не попал. Поэтому позволит ли ему истеблишмент этот курс реализовать, большой вопрос», — подытожил он.
Ранее американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что хочет видеть на посту президента США «нормального человека». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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