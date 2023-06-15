«Никто ему не позволит»: Трамп не сможет завершить конфликт на Украине

Ранее опрос Economist и YouGov показал, что лишь 38% американских избирателей считают Байдена честным и заслуживающим доверия политиком. При этом у экс-лидера США Дональда Трампа этот показатель еще ниже — только 30%. Блохин назвал главный фактор, который помешает Байдену одержать победу на выборах.

«Главное ограничение для будущего президентства Байдена — не соцопросы, а его возраст. Как бы Байдена ни хотели оставить в качестве президента США, он вряд ли сможет пойти на второй срок. Всем понятно, что это президент одного срока. Его заявления, поведение, действия — это уже мемы. Он настолько становится объектом насмешек, что дальше некуда», — сказал Блохин.

При этом собеседник НСН заявил, что Трамп сегодня — самый популярный кандидат от Республиканской партии США.

«За него готовы отдать свои голоса больше 60% республиканцев. Главный конкурент Трампа — Десантис — набирает лишь 20%, втрое меньше. Трамп — самый харизматичный республиканец, демократы также воспринимают его как главного противника. Соцопросы — не показатель: своими словами и поступками он может резко поднять или снизить свой рейтинг. Отмечу: чем сильнее против Трампа выступают демократы, тем больше простые американцы понимают, что голосовать нужно за Трампа, тем он популярнее. И Трамп, и все остальные это чувствуют», — отметил эксперт.

Вместе с тем Блохин усомнился, что Трамп в состоянии завершить конфликт на Украине.

«Сначала ему нужно прийти к власти и попытаться реализовать тот же самый курс. Его предыдущая попытка сделать это была заблокирована всем американским истеблишментом. Украина для Трампа — обуза, проблема, у него слишком много неприятностей связано с этой страной: его друг, бывший председатель его предвыборного штаба Пол Манафорт был осужден за коррупцию на Украине, попытался Трамп поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским — чуть под второй импичмент не попал. Поэтому позволит ли ему истеблишмент этот курс реализовать, большой вопрос», — подытожил он.

Ранее американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что хочет видеть на посту президента США «нормального человека». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

