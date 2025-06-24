СМИ: Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями
Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли покинет предстоящий саммит Североатлантического альянса в Гааге с новыми обещаниями о помощи или вооружении, сообщает Politico.
По данным издания, поскольку от Вашингтона не ожидается дополнительный помощи в области безопасности, а оставшиеся средства на исходе, Киев добивается от президента США Дональда Трампа обещания о том, что Украине и союзникам будет позволено закупать американское оружие.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru