СМИ: Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли покинет предстоящий саммит Североатлантического альянса в Гааге с новыми обещаниями о помощи или вооружении, сообщает Politico.

В Гааге прошла демонстрация против политики НАТО

По данным издания, поскольку от Вашингтона не ожидается дополнительный помощи в области безопасности, а оставшиеся средства на исходе, Киев добивается от президента США Дональда Трампа обещания о том, что Украине и союзникам будет позволено закупать американское оружие.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский

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