Трамп пообещал «выбить всё дерьмо» из Ирана
Американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News пригрозил Ирану жёстким ответом.
Иран заявил, что европейские корабли, которые приблизятся к Ормузскому проливу, будут законными целями
Это произошло после того, как Тегеран нанёс удар ракетами по военным США на Ближнем Востоке. «Мы выбьем из них всё дерьмо. Мы нанесём по ним мощный удар», — заявил Трамп. Говоря о дипломатическом урегулировании глава государства указал, что Вашингтон не намерен полностью отказываться от переговоров с Тегераном. Трамп отметил, что ночные удары Вашингтона по поддерживаемым Ираном вооружённым группировкам в Ираке были заранее скоординированы с иракским правительством.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что государство не будет наносить удары по Ирану без запроса со стороны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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