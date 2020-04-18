Нобелевский лауреат заявил о возможном искусственном происхождении COVID-19

Официальную версию о заражении вирусом на рынке в китайском городе Ухань ученый назвал "красивой легендой". Монтанье завяил, что лаборатория в Ухане специализируется на различных типах коронавируса с начала этого века. Он также сообщил о том, что проводил анализ генома COVID-19 вместе с математиком Жан-Клодом Перезом. Вирусолог также рассказал о попытках публикации работ об искусственном происхождении этого вируса в Индии.

По словам Монтанье, индийские исследователи выяснили, что в геном была вставлена часть вируса иммунодефицита. По его мнению, это была попытка создать вакцину против ВИЧ. Монтанье получил Нобелевскую премию за открытие ретровируса ВИЧ в 1983.

