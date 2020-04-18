Нобелевский лауреат заявил о возможном искусственном происхождении COVID-19
Французский вирусолог, нобелевский лауреат 2008 года в области медицины и физиологии Люк Монтанье сообщил в интервью телеканалу CNEWS о возможной разработке коронавируса нового типа в лабораторных условиях в Китае. Об этом сообщает РБК.
Официальную версию о заражении вирусом на рынке в китайском городе Ухань ученый назвал "красивой легендой". Монтанье завяил, что лаборатория в Ухане специализируется на различных типах коронавируса с начала этого века. Он также сообщил о том, что проводил анализ генома COVID-19 вместе с математиком Жан-Клодом Перезом. Вирусолог также рассказал о попытках публикации работ об искусственном происхождении этого вируса в Индии.
По словам Монтанье, индийские исследователи выяснили, что в геном была вставлена часть вируса иммунодефицита. По его мнению, это была попытка создать вакцину против ВИЧ. Монтанье получил Нобелевскую премию за открытие ретровируса ВИЧ в 1983.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
32 008+4 070 / сут.
Умерли
273+41 / сут.
Выздоровели
2 590+286 / сут.
- Оперштаб: В Москве умер 21 пациент с COVID-19
- Регионам передадут коечный фонд для пациентов с COVID-19
- Собянин рассказал о запасе прочности московской медицины
- Путин: Россия обязательно победит эпидемию
- В России начали лечить больных COVID-19 с помощью барокамеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru