Нобелевский лауреат заявил о возможном искусственном происхождении COVID-19

Французский вирусолог, нобелевский лауреат 2008 года в области медицины и физиологии Люк Монтанье сообщил в интервью телеканалу CNEWS о возможной разработке коронавируса нового типа в лабораторных условиях в Китае. Об этом сообщает РБК.

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Официальную версию о заражении вирусом на рынке в китайском городе Ухань ученый назвал "красивой легендой". Монтанье завяил, что лаборатория в Ухане специализируется на различных типах коронавируса с начала этого века. Он также сообщил о том, что проводил анализ генома COVID-19 вместе с математиком Жан-Клодом Перезом. Вирусолог также рассказал о попытках публикации работ об искусственном происхождении этого вируса в Индии.

По словам Монтанье, индийские исследователи выяснили, что в геном была вставлена часть вируса иммунодефицита. По его мнению, это была попытка создать вакцину против ВИЧ. Монтанье получил Нобелевскую премию за открытие ретровируса ВИЧ в 1983.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КитайНобелевская ПремияКоронавирус
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