СМИ: Чиновники в США пытаются отговорить Трампа от ядерных испытаний

Высокопоставленные представители энергетического ведомства США и ядерного комплекса намерены убедить президента Дональда Трампа отказаться от идеи возобновить испытания ядерного оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным канала, министр энергетики Крис Райт, глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс и руководители национальных лабораторий готовят обращение в Белый дом.