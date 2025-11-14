СМИ: Чиновники в США пытаются отговорить Трампа от ядерных испытаний
Высокопоставленные представители энергетического ведомства США и ядерного комплекса намерены убедить президента Дональда Трампа отказаться от идеи возобновить испытания ядерного оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным канала, министр энергетики Крис Райт, глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс и руководители национальных лабораторий готовят обращение в Белый дом.
Они планируют предупредить администрацию, что детонация ядерного заряда в рамках испытаний, как предложил Трамп в прошлом месяце, не имеет практической целесообразности.
30 октября Трамп объявил, что распорядился проводить испытания «на равных» с теми странами, которые, по его словам, обладают аналогичными программами. Позднее он уточнил, что этот процесс должен начаться немедленно, передает «Радиоточка НСН».
