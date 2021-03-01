Трамп: США при Байдене будут зависеть от российской нефти

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп предрек США при новом американском лидере Джо Байдене нефтяную зависимость от России и Ближнего Востока, сообщает РИА Новости.

По словам политика, США уже лишились статуса сверхдержавы в энергетике, и вскоре будут зависеть от импортной нефти. Как отметил Трамп, при демократах цена бензина в стране поднялась уже на треть.

Трамп прокомментировал возможность своего участия в следующих выборах президента США

Говоря о политике Байдена, бывший президент сообщил, что «Америка на последнем месте».

Также бывший глава Белого дома заявил, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы 2024 года. Трамп вновь выразил уверенность в том, что он не проиграл, а выиграл прошедшие в 2020 году выборы.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:НефтьДжо БайденДональд Трамп
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