Трамп: США при Байдене будут зависеть от российской нефти

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп предрек США при новом американском лидере Джо Байдене нефтяную зависимость от России и Ближнего Востока, сообщает РИА Новости.

По словам политика, США уже лишились статуса сверхдержавы в энергетике, и вскоре будут зависеть от импортной нефти. Как отметил Трамп, при демократах цена бензина в стране поднялась уже на треть.