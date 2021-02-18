Трамп прокомментировал возможность своего участия в следующих выборах президента США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что пока может сказать точно, будет ли он вновь баллотироваться в президенты страны. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NewsMax.

По словам Трампа, он не готов говорить об участии в новых выборах. Однако политик отметил, что количество поддерживающих его американцев на данный момент выше, чем до президентской гонки в 2020 году, сообщает МИР 24.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября прошлого года. За пост главы государства боролись республиканец Трамп и демократ Джо Байден, набравший большинство голосов и избранный 46-м президентом Соединенных Штатов.

По данным издания Politico, Трамп намеревался баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году. Кроме того, бывший глава государства обсуждал с советниками возможность участия от Республиканской партии в промежуточных выборах в Конгресс США в 2022 году, отмечает телеканал «360».

