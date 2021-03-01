Трамп не исключил, что может вновь баллотироваться в президенты

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что в очередной раз может решить баллотироваться в президенты, сообщает РИА Новости.

Выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо, бывший глава Белого дома заявил, что демократы «решительно проиграют» президентские выборы 2024 года. Трамп вновь выразил уверенность в том, что он не проиграл, а выиграл прошедшие в 2020 году выборы.

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В феврале Трамп заявил, что пока может сказать точно, будет ли он вновь баллотироваться в президенты страны. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NewsMax.

По словам Трампа, он не готов говорить об участии в новых выборах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд Трамп
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