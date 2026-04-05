Трамп: США и Иран могут достичь сделки в понедельник

По словам Трампа, сейчас идут активные переговоры, и существует хороший шанс достичь соглашения завтра.



Трамп также отметил, что в случае провала переговоров рассматривает возможность жёстких действий, включая угрозу «взорвать всё и забрать нефть».

Ранее Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток на сделку или на страну «обрушится ад». В свою очередь командующий штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что в случае новых ударов по инфраструктуре Ирана США и Израиль ждут «врата ада», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».