Трамп: США и Иран могут достичь сделки в понедельник
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку уже в понедельник. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По словам Трампа, сейчас идут активные переговоры, и существует хороший шанс достичь соглашения завтра.
Трамп также отметил, что в случае провала переговоров рассматривает возможность жёстких действий, включая угрозу «взорвать всё и забрать нефть».
Ранее Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток на сделку или на страну «обрушится ад». В свою очередь командующий штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что в случае новых ударов по инфраструктуре Ирана США и Израиль ждут «врата ада», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
