«Радиостанция Судного дня» передала третье сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» или «радиостанция Судного дня», передала уже третье сообщение за день.

«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день

В 17:10 мск в эфире прозвучало слово «фликобыт». Ранее сегодня станция передавала сообщения «тележка» и «деликатный».

УВБ-76 работает с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных коротковолновых радиостанций в мире. Большую часть времени в эфире звучит монотонное жужжание, которое периодически прерывается короткими закодированными словами. Смысл передаваемых сообщений официально не раскрывается, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
ТЕГИ:РадиостанцияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры