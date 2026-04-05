«Радиостанция Судного дня» передала третье сообщение за день
5 апреля 202618:39
Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» или «радиостанция Судного дня», передала уже третье сообщение за день.
В 17:10 мск в эфире прозвучало слово «фликобыт». Ранее сегодня станция передавала сообщения «тележка» и «деликатный».
УВБ-76 работает с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных коротковолновых радиостанций в мире. Большую часть времени в эфире звучит монотонное жужжание, которое периодически прерывается короткими закодированными словами. Смысл передаваемых сообщений официально не раскрывается, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
