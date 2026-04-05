NetBlocks: Иран поставил мировой рекорд по интернет-блэкауту
Отключение интернета в Иране стало самым продолжительным общенациональным блэкаутом за всю историю наблюдений в любой стране мира. Об этом сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.
По данным NetBlocks, интернет в Иране отсутствует уже более 36 суток - это около 870 часов. Отключение началось 28 февраля, в день начала военной операции США и Израиля.
Эксперты NetBlocks отметили, что по длительности иранский интернет-блэкаут значительно превосходит все предыдущие случаи в других странах. При этом они уточнили, что ситуацию в Иране нельзя напрямую сравнивать с Северной Кореей так как в КНДР интернет никогда не был подключён к глобальной сети в принципе.
Ранее, в начале января, в Иране уже фиксировали полное отключение интернета на фоне протестов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов