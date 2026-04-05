NetBlocks: Иран поставил мировой рекорд по интернет-блэкауту

По данным NetBlocks, интернет в Иране отсутствует уже более 36 суток - это около 870 часов. Отключение началось 28 февраля, в день начала военной операции США и Израиля.

Эксперты NetBlocks отметили, что по длительности иранский интернет-блэкаут значительно превосходит все предыдущие случаи в других странах. При этом они уточнили, что ситуацию в Иране нельзя напрямую сравнивать с Северной Кореей так как в КНДР интернет никогда не был подключён к глобальной сети в принципе.



Ранее, в начале января, в Иране уже фиксировали полное отключение интернета на фоне протестов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».