NetBlocks: Иран поставил мировой рекорд по интернет-блэкауту

Отключение интернета в Иране стало самым продолжительным общенациональным блэкаутом за всю историю наблюдений в любой стране мира. Об этом сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

По данным NetBlocks, интернет в Иране отсутствует уже более 36 суток - это около 870 часов. Отключение началось 28 февраля, в день начала военной операции США и Израиля.

Эксперты NetBlocks отметили, что по длительности иранский интернет-блэкаут значительно превосходит все предыдущие случаи в других странах. При этом они уточнили, что ситуацию в Иране нельзя напрямую сравнивать с Северной Кореей так как в КНДР интернет никогда не был подключён к глобальной сети в принципе.

Ранее, в начале января, в Иране уже фиксировали полное отключение интернета на фоне протестов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетИран

Горячие новости

Все новости

партнеры