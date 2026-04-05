Зольфагари: Иран сбил второй транспортный самолет С-130 Hercules армии США
Вооружённые силы Ирана сбили второй транспортный самолёт C-130 Hercules ВВС США. Об этом заявил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.
По его словам, в результате действий иранских военных были уничтожены два транспортных самолёта C-130 Hercules и два вертолёта Black Hawk армии США. Эти самолёты и вертолёты участвовали в операции по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.
Зольфагари отметил, что данная информация подтверждена дополнительными расследованиями экспертов на месте событий.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот сбитого F-15E уже спасён и находится в безопасности. По его словам, в спасательной операции были задействованы десятки самолётов.
В свою очередь Иран утверждает, что попытка США спасти пилота провалилась, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке