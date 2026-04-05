Зольфагари: Иран сбил второй транспортный самолет С-130 Hercules армии США

Вооружённые силы Ирана сбили второй транспортный самолёт C-130 Hercules ВВС США. Об этом заявил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

СМИ: Уничтожено участвовавшее в поисках сбитого летчика судно C-130 США

По его словам, в результате действий иранских военных были уничтожены два транспортных самолёта C-130 Hercules и два вертолёта Black Hawk армии США. Эти самолёты и вертолёты участвовали в операции по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

Зольфагари отметил, что данная информация подтверждена дополнительными расследованиями экспертов на месте событий.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот сбитого F-15E уже спасён и находится в безопасности. По его словам, в спасательной операции были задействованы десятки самолётов.

В свою очередь Иран утверждает, что попытка США спасти пилота провалилась, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
