Один человек погиб, один пострадал из-за обрушения дома в дагестанском селе Кирки
5 апреля 202618:49
Тело женщины обнаружили после оползня, разрушевшего жилой дом в дагестанском селе Кирки. Ещё один мужчина получил травмы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на администрацию Кайтагского района.
По информации районной администрации, в селе Кирки пострадали два человека. Женщина погибла, её тело было обнаружено под завалами.
Состояние пострадавшего мужчины уточняется.
Ранее в столице Дагестана Махачкале из-за наводнения обрушилась многоэтажка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США