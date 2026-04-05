Один человек погиб, один пострадал из-за обрушения дома в дагестанском селе Кирки

Тело женщины обнаружили после оползня, разрушевшего жилой дом в дагестанском селе Кирки. Ещё один мужчина получил травмы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на администрацию Кайтагского района.

По информации районной администрации, в селе Кирки пострадали два человека. Женщина погибла, её тело было обнаружено под завалами.

Состояние пострадавшего мужчины уточняется.

Ранее в столице Дагестана Махачкале из-за наводнения обрушилась многоэтажка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
