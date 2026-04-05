Более 4 тысяч человек эвакуируют из Дербентского района Дагестана
Более 4 тысяч человек эвакуируют из Дербентского района Дагестана из-за угрозы подтопления в результате переполнения Геджухского водохранилища. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве уточнили, что под угрозой подтопления находятся микрорайоны посёлка Мамедкала - Заречный, Михайловка, Дузлак, Сулепа Урсун и Планы.
Эвакуация населения проводится в превентивных целях. Всего планируется вывезти в безопасные зоны 4 165 человек, в том числе 823 ребёнка.
Ранее один человек погиб, один пострадал из-за обрушения дома в дагестанском селе Кирки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов