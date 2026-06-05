В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа этим летом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом летом 2026 года. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о возможности встречи политиков, представитель Кремля указал, что вероятность «теоретически 50%», пишет RT.

«Или будет, или не будет», - отметил Песков.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как отметили в Кремле общение, проходило в дружеском ключе и было «откровенным и деловым».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Булкин
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