В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа этим летом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом летом 2026 года. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможности встречи политиков, представитель Кремля указал, что вероятность «теоретически 50%», пишет RT.
«Или будет, или не будет», - отметил Песков.
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как отметили в Кремле общение, проходило в дружеском ключе и было «откровенным и деловым».
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