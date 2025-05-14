«Это означает признание легитимности нелегитимного президента, признание законности госпереворота. Во-первых, это понижает уровень Трампа, но повышает уровень Ахмеда аш-Шараа. Во-вторых, это плевок в лицо гражданам США, потому что это бывший главарь сирийского филиала «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация). В-третьих, это плевок в сторону Израиля, поскольку израильская разведка просила Трампа не встречаться с Джулани. И четвертое – это плевок в сторону России, российские военные воевали именно с этими группировками в Сирии. У меня есть причины предполагать, что Джулани – это ставленник Запада. Нельзя исключать, что он агент разведки Великобритании. Я думаю, что Трампа вынудили англосаксонские элиты. Трампу нет никакого смысла встречаться с главой Сирии, там нет никаких проектов для США. Лондон заставил Трампа, чтобы подтвердить легитимность властей Сирии», - рассказал он.

При этом Ципис уверен, что Трамп согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным свою встречу с Ахмедом аш-Шараа.

«Сейчас Россию мало волнует эта ситуация, но это точно антироссийская политика. Мягко говоря, это просто неуважение. Тут сравнялся счет, если вспомним Афганистан. Но у России еще есть базы в Сирии. Поэтому я думаю, что Трамп провел разговор с Путиным и гарантировал, что Россия сохранит свои базы. Для РФ это присутствие очень важно, чтобы держать под контролем Средиземное море и выходы в Черное море. Думаю, что между Трампом и Путиным эта договоренность сейчас есть», - заключил собеседник НСН.

Американский лидер Дональд Трамп снятием санкций с Сирии снизит напряжение в регионе, но это не значит, что Россия окончательно потеряет свои позиции, заявил ранее НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

