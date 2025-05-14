Трамп «согласовал» с Путиным встречу с временным президентом Сирии
Израильский политолог Саймон Ципис заявил НСН, что Трамп, вероятно, провел разговор с Путиным и гарантировал, что Россия сохранит свои базы в Сирии.
Встреча американского президента Дональда Трампа с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа – это плевок в лицо гражданам США, а также неуважение к России, на этого его вынудил Лондон, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.
США отменят санкции против Сирии, пообещал президент Дональд Трамп на бизнес-форуме в Саудовской Аравии, передает NBC. Американские санкции «были жесткими и парализующими», но выполнили важную функцию, уверен он. Со слов президента США, теперь для Сирии настало «время сиять». Позднее Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа (аль-Джулани). Ципис объяснил, какие закулисные игры происходят в этом контексте.
«Это означает признание легитимности нелегитимного президента, признание законности госпереворота. Во-первых, это понижает уровень Трампа, но повышает уровень Ахмеда аш-Шараа. Во-вторых, это плевок в лицо гражданам США, потому что это бывший главарь сирийского филиала «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация). В-третьих, это плевок в сторону Израиля, поскольку израильская разведка просила Трампа не встречаться с Джулани. И четвертое – это плевок в сторону России, российские военные воевали именно с этими группировками в Сирии. У меня есть причины предполагать, что Джулани – это ставленник Запада. Нельзя исключать, что он агент разведки Великобритании. Я думаю, что Трампа вынудили англосаксонские элиты. Трампу нет никакого смысла встречаться с главой Сирии, там нет никаких проектов для США. Лондон заставил Трампа, чтобы подтвердить легитимность властей Сирии», - рассказал он.
При этом Ципис уверен, что Трамп согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным свою встречу с Ахмедом аш-Шараа.
«Сейчас Россию мало волнует эта ситуация, но это точно антироссийская политика. Мягко говоря, это просто неуважение. Тут сравнялся счет, если вспомним Афганистан. Но у России еще есть базы в Сирии. Поэтому я думаю, что Трамп провел разговор с Путиным и гарантировал, что Россия сохранит свои базы. Для РФ это присутствие очень важно, чтобы держать под контролем Средиземное море и выходы в Черное море. Думаю, что между Трампом и Путиным эта договоренность сейчас есть», - заключил собеседник НСН.
Американский лидер Дональд Трамп снятием санкций с Сирии снизит напряжение в регионе, но это не значит, что Россия окончательно потеряет свои позиции, заявил ранее НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
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