Новости за ночь: Трамп считает «милым», что Россия отправила США самолет с медикаментами

Президент США Дональд Трамп сообщил о самолете, который Россия отправила в США, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Воздушное судно доставило на американский континент медицинское оборудование. Об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме сообщил американский лидер.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты многому научились во время эпидемии, сообщает РЕН ТВ.

«Должен сказать, что у нас отличные отношения с многими странами... Россия послала нам очень-очень большой самолёт, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило», — сказал Трамп.

Президент США сообщил, что помощь стране отправил также Китай и другие страны, чему он был «очень приятно удивлен», передает RT.