Новости за ночь: Трамп считает «милым», что Россия отправила США самолет с медикаментами
Президент США Дональд Трамп сообщил о самолете, который Россия отправила в США, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Воздушное судно доставило на американский континент медицинское оборудование. Об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме сообщил американский лидер.
Трамп заявил, что Соединенные Штаты многому научились во время эпидемии, сообщает РЕН ТВ.
«Должен сказать, что у нас отличные отношения с многими странами... Россия послала нам очень-очень большой самолёт, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило», — сказал Трамп.
Президент США сообщил, что помощь стране отправил также Китай и другие страны, чему он был «очень приятно удивлен», передает RT.
Накануне сообщилось, что президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор. темами обсуждения назывались цены на нефть и пандемия коронавируса. Позднее отмечалось, что лидеры стран договорились сотрудничать в рамках саммита G20 по борьбе с коронавирусом.
В США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 превысило 150 тысяч. Число умерших от инфекции приближается к з-м тысячам. На данный момент эта страна занимает первое место по количеству заражений коронавирусом.
Российский учёный-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что российская вакцина невыгодна западным компаниям из-за конкуренции.
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