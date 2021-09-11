Трамп в годовщину терактов 11 сентября бросил обвинение Байдену в поражении в Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в Нью-Йорке обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в сдаче позиций страны в Афганистане, передает Daily Mail.

В Нью-Йорке завершилась церемония памяти погибших 11 сентября

«Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести и силы. Вместо этого Джо Байден и его некомпетентная администрация потерпели поражение и сдались», — заявил Трамп.

По его мнению, Байден допустил «плохое планирование» и «невероятную слабость» при выводе войск из Афганистана.

Америка «останется раненой долгое время», заявил Трамп. Он также пообещал, что страна снова станет великой. Также в годовщину терактов в Нью-Йорке Трамп выразил соболезнования семьям погибших, пишет Газета.ru.

Ранее Трамп назвал позором уход США из Афганистана и заявил, что неорганизованный вывод американских сил из Афганистана, осуществляемый администрацией Байдена, является одной из худших подобных операций в истории.


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ФОТО: РИА Новости
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