Трамп в годовщину терактов 11 сентября бросил обвинение Байдену в поражении в Афганистане

«Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести и силы. Вместо этого Джо Байден и его некомпетентная администрация потерпели поражение и сдались», — заявил Трамп.

По его мнению, Байден допустил «плохое планирование» и «невероятную слабость» при выводе войск из Афганистана.

Америка «останется раненой долгое время», заявил Трамп. Он также пообещал, что страна снова станет великой. Также в годовщину терактов в Нью-Йорке Трамп выразил соболезнования семьям погибших, пишет Газета.ru.

Ранее Трамп назвал позором уход США из Афганистана и заявил, что неорганизованный вывод американских сил из Афганистана, осуществляемый администрацией Байдена, является одной из худших подобных операций в истории.



