The Washington Post: американский генерал тайно звонил в Китай для предотвращения войны
Многие военные считали экс-президента США Дональда Трампа «психически неуравновешенным», написал в своей книге член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд, сообщает телеканал «360».
В связи с этим председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марку Милли приходилось тайно созваниваться с Пекином, чтобы не допустить войны между странами. С помощью телефонных переговоров генерал пытался предотвратить возможный вооруженный конфликт между США и Китаем.
Первый раз американский военный позвонил Ли Цзочэну в конце октября 2020 года до президентских выборов в США. Он сообщил, что Вашингтон не собирается проводить против Пекина «какие бы то ни было кинетические операции».
Второй раз Милли звонил в КНР уже в начале января 2021 года, пообещав коллеге проинформировать его в случае разработки какой-либо военной операции против страны.
Ранее в Пентагоне сообщили, что война с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира, и целью США должно стать недопущение подобного противостояния.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- The Washington Post: американский генерал тайно звонил в Китай для предотвращения войны
- Эксперт рассказал, как «Северный поток - 2» может спасти Европу от высоких цен на газ
- Аризона подала в суд на администрацию США за обязательную вакцинацию
- «Зенит» проиграл «Челси» в матче Лиги чемпионов УЕФА
- Акции Apple понизились в цене после презентации нового iPhone
- Пострадавшая при сходе ледника в КЧР госпитализирована в тяжелом состоянии
- В ФБР заявили, что не видят помощи РФ в борьбе с киберпреступлениями
- «Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
- СМИ: талибы убили афганского снайпера, работавшего с Великобританией
- Рогозин заявил о штатном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru