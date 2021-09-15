The Washington Post: американский генерал тайно звонил в Китай для предотвращения войны

В связи с этим председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марку Милли приходилось тайно созваниваться с Пекином, чтобы не допустить войны между странами. С помощью телефонных переговоров генерал пытался предотвратить возможный вооруженный конфликт между США и Китаем.

Первый раз американский военный позвонил Ли Цзочэну в конце октября 2020 года до президентских выборов в США. Он сообщил, что Вашингтон не собирается проводить против Пекина «какие бы то ни было кинетические операции».

Второй раз Милли звонил в КНР уже в начале января 2021 года, пообещав коллеге проинформировать его в случае разработки какой-либо военной операции против страны.

Ранее в Пентагоне сообщили, что война с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира, и целью США должно стать недопущение подобного противостояния.

