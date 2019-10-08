Трамп считает, что Хиллари Клинтон должна участвовать в выборах

8 октября 201921:14

Президент США призвал Хиллари Клинтон участвовать в президентских выборах. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я считаю, что бесчестная Хиллари Клинтон должна войти в гонку, чтобы попытаться выиграть ее у крайне левой Элизабет Уоррен», - написал Трамп.

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"Свободная пресса" также отмечает, что Трамп призвал Клинтон объяснить свои преступления, включая удаление 33 тысяч электронных писем после получения повестки в Конгресс.

Очередные президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Ранее российский президент Владимир Путин пошутил, пообещав вмешаться в избирательный процесс. Напомним, в Штатах до сих пор ведется расследование по подозрению России во вмешательстве в выборы США 2016 года.

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