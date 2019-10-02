Путин пообещал вмешаться в выборы президента США в 2020 году

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «обязательно» будет вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году, отвечая на соответствующий вопрос в ходе заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».

«По секрету вам скажу, да, обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там, как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?» - иронически заметил Путин.

Когда ему задали уточняющий вопрос, российский лидер подчеркнул, что у России «хватает своих проблем», сообщает RT.

