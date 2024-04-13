Трамп: Республиканцы могут возобновить помощь Киеву в виде кредита
Республиканская партия США рассматривает возможность возобновления помощи Украине в качестве кредита. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции со спикером палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном, передает ТАСС.
«Что касается законопроекта о помощи Украине, если спикер будет продвигать его, мы рассматриваем его прямо сейчас... и мы думаем... сделать его в форме кредита, а не просто подарка», — указал политик.
По словам Трампа, Вашингтон «раздает подарки в миллиарды и миллиарды долларов». При этом Европе следует выделить средства и сравнять объемы военной помощи Киеву с уровнем США.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без военной помощи США Киев потерпит поражение в противостоянии с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru