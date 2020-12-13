Трамп решил продолжать судиться об результатах выборов в США

«Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел [по отдельным штатам]. <...> Мы будем ускорять [их рассмотрение], как только можем, <...> у нас в распоряжении очень мало времени», - цитирует Трампа ТАСС.

Он объяснил свои действия беспокойством о том, что к власти придет «нелегитимный президент».

Действующий глава США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп оспаривает свой проигрыш Байдену на президентских выборах 3 ноября. Трамп подает иски в суды нескольких штатов, большая часть из них уже отклонена.

