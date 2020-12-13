Трамп решил продолжать судиться об результатах выборов в США
Действующий президент США Дональд Трамп решил продолжать судебные тяжбы о нарушениях, которые выявила его команда в отдельных штатах страны в ходе президентских выборов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News 13 декабря.
«Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел [по отдельным штатам]. <...> Мы будем ускорять [их рассмотрение], как только можем, <...> у нас в распоряжении очень мало времени», - цитирует Трампа ТАСС.
Он объяснил свои действия беспокойством о том, что к власти придет «нелегитимный президент».
Действующий глава США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп оспаривает свой проигрыш Байдену на президентских выборах 3 ноября. Трамп подает иски в суды нескольких штатов, большая часть из них уже отклонена.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Петербургские власти признали беспрецедентную нагрузку на COVID-стационары
- Стало известно, как Путин встретит Новый год
- Убитого бойца из «расстрельного» списка «Миротворца» обнаружили в Ленинградской области
- В Белоруссии сообщают о 66 задержанных участников протестов
- Трамп решил продолжать судиться об результатах выборов в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru