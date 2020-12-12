Трамп обвинил Верховный суд в трусости из-за отказа Техасу пересмотреть выборы

Напомним, в иске штата Техас указано, что в колеблющихся Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине провели выборы с нарушениями, которые противоречат конституции страны. По мнению властей штатов, подавших иск, правила, по которым были проведены выборы, допустили возможность «масштабных нарушений» во время голосования.

Этот иск поддержала группа из 17 американских штатов, ранее сообщал телеканал Fox News

