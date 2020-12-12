Трамп обвинил Верховный суд в трусости из-за отказа Техасу пересмотреть выборы

Действующий президент США Дональд Трамп упрекнул Верховный суд страны за отсутствие смелости после отказа принять иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов, сообщает RT.

«Верховный суд действительно подвёл нас. Ни мудрости, ни смелости!» — написал Трамп в Twitter.

Иск о пересмотре голосования в Пенсильвании отклонен Верховным судом США

Напомним, в иске штата Техас указано, что в колеблющихся Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине провели выборы с нарушениями, которые противоречат конституции страны. По мнению властей штатов, подавших иск, правила, по которым были проведены выборы, допустили возможность «масштабных нарушений» во время голосования.

Этот иск поддержала группа из 17 американских штатов, ранее сообщал телеканал Fox News

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудВыборы в СШАДональд Трамп
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