Трамп обвинил Верховный суд в трусости из-за отказа Техасу пересмотреть выборы
Действующий президент США Дональд Трамп упрекнул Верховный суд страны за отсутствие смелости после отказа принять иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов, сообщает RT.
«Верховный суд действительно подвёл нас. Ни мудрости, ни смелости!» — написал Трамп в Twitter.
Напомним, в иске штата Техас указано, что в колеблющихся Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине провели выборы с нарушениями, которые противоречат конституции страны. По мнению властей штатов, подавших иск, правила, по которым были проведены выборы, допустили возможность «масштабных нарушений» во время голосования.
Этот иск поддержала группа из 17 американских штатов, ранее сообщал телеканал Fox News
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 585 / сут.
Умерли
45 893+613 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 171 / сут.
- В России расширили санкции в отношении украинских политиков
- Трамп обвинил Верховный суд в трусости из-за отказа Техасу пересмотреть выборы
- Военное положение в Азербайджане отменяется
- В мире зафиксировали более 70 млн случаев COVID-19
- Власти Подмосковья уточнили правила по предъявлению тестов на COVID-19 в кафе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru