Трамп разочарован срывом договоренностей по Нагорному Карабаху
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован срывом достигнутых соглашений о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Госсекретарь США призвал глав Армении и Азербайджана соблюдать режим прекращения огня в Карабахе и стремиться к дипломатическому решению конфликта.
Уже третье соглашение о перемирии вступило в силу вступило в силу 26 октября. На следующий день 27 октября Пашинян заявил, что договорённость о прекращении огня в Нагорном Карабахе нарушена Азербайджаном.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
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