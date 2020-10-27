Пашинян: Азербайджан снова нарушил перемирие в Карабахе
Азербайджан вновь нарушил договорённость о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео.
Как сообщает пресс-служба армянского правительства, премьер рассказал о том, что Баку в третий раз нарушил перемирие. Тем самым Азербайджан игнорирует усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию ситуации на Южном Кавказе.
Ранее Помпео провел телефонные переговоры с Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Госсекретарь США призвал глав Армении и Азербайджана соблюдать режим прекращения огня в Карабахе и стремиться к дипломатическому решению конфликта.
Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирного населения. Несколько раз стороны конфликта заключали соглашение о перемирии, однако военные действия продолжались. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение о прекращении огня, которое главы МИД стран заключили в ходе переговоров в Вашингтоне.
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