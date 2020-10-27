Помпео призвал Алиева и Пашиняна к соблюдению перемирия
Госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба госдепа США.
Официальный представитель госдепа Морган Ортагус рассказала, что Помпео отдельно общался с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Госсекретарь призвал лидеров Армении и Азербайджана соблюдать обязательства по прекращению боевых действий и стремиться к дипломатическому решению конфликта в Карабахе, подчеркнув, что у него нет военного решения.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Уже третье соглашение о перемирии вступило в силу вступило в силу 26 октября.
Президенты России, США и Франции призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры без предварительных условий.
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