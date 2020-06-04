Не напрашиваемся: Пушков о реакции Франции на «возвращение» России в G7

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления властей Канады и Франции о возможном возвращении России в международную группу стран «Большой семёрки» (G7). По его словам, дискуссия стала настолько бурной, как если бы Россия подала соответствующую заявку. Но этого, как известно, не было.

Пушков назвал участие Канады в G7 «атавизмом»

«Нелепы потуги Трюдо закрыть нам путь в структуру, в которую мы не рвёмся. Эти дебаты отражают лишь кризис G7 и нехватку России за столом переговоров», - написал Пушков в «Твиттере».

Накануне представитель президента Франции заявил, что предпосылок для возвращения к формату G8 с участием России нет, передавало агентство Reuters. Были конкретные причины отказа сотрудничать с Москвой в этом формате, и ситуация не изменилась, подчеркнул он. Очевидно, имеется в виду присоединение Крыма: после этого G8 превратилась в G7.

О подключении к переговорам России, Индии, Южной Кореи и Австралии ранее говорил президент США Дональд Трамп. С ним не согласился премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который считает, что России в G7 делать нечего. Пушков в ответ назвал участие Канады в этом пуле стран «атавизмом».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
ТЕГИ:КанадаАлексей ПушковФранция
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