Не напрашиваемся: Пушков о реакции Франции на «возвращение» России в G7
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления властей Канады и Франции о возможном возвращении России в международную группу стран «Большой семёрки» (G7). По его словам, дискуссия стала настолько бурной, как если бы Россия подала соответствующую заявку. Но этого, как известно, не было.
«Нелепы потуги Трюдо закрыть нам путь в структуру, в которую мы не рвёмся. Эти дебаты отражают лишь кризис G7 и нехватку России за столом переговоров», - написал Пушков в «Твиттере».
Накануне представитель президента Франции заявил, что предпосылок для возвращения к формату G8 с участием России нет, передавало агентство Reuters. Были конкретные причины отказа сотрудничать с Москвой в этом формате, и ситуация не изменилась, подчеркнул он. Очевидно, имеется в виду присоединение Крыма: после этого G8 превратилась в G7.
О подключении к переговорам России, Индии, Южной Кореи и Австралии ранее говорил президент США Дональд Трамп. С ним не согласился премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который считает, что России в G7 делать нечего. Пушков в ответ назвал участие Канады в этом пуле стран «атавизмом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru